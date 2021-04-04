Как защититься от обвалов валют

Он не рекомендует собирать портфель из последних сбережений, отложенных на "черный день" или скорые покупки (во временном диапазоне от месяца до 8-9, иногда года). По мнению финансиста, использовать в качестве источника валютных вложений финансовый буфер нерационально.

По его словам, для эффективного управления валютным портфелем, будь то инвестиционные интересы или долгосрочные вложения, стоит для начала сформировать вокруг себя информационное поле, чтобы не подскакивать с мыслями о срочном обмене при поползновении курса в ту или иную сторону.