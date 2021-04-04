Санкции могут обрушить рубль до исторического минимума

Западные санкции при определенных условиях могут обрушить рубль до исторического минимума. Так считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин
. Его мнение передаёт «РГ»
.
«Если новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, это способно вызвать снижение рубля. Вплоть до новых исторических минимумов - 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер», - сказал Бабин.
При этом он отметил, что сценарий жестких санкций не является базовым.
Отечественный рынок уже выработал иммунитет к фактору западных рестрикций. Создан необходимый запас прочности и резервов, который позволит противостоять враждебному влиянию.
Если новые антироссийские меры будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, рубль может вернуться к отметке 72,5 за доллар.
«Правительство и Банк России обладают всеми необходимыми инструментами, способными сгладить крайне негативную рыночную реакцию и более долгосрочные последствия подобных мер для экономики и рынков», - подытожил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что российские банки будут портить деньги ради их защиты.