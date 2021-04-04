Санкции могут обрушить рубль до исторического минимума

При этом он отметил, что сценарий жестких санкций не является базовым.

Отечественный рынок уже выработал иммунитет к фактору западных рестрикций. Создан необходимый запас прочности и резервов, который позволит противостоять враждебному влиянию.

Если новые антироссийские меры будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, рубль может вернуться к отметке 72,5 за доллар.