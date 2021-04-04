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Санкции могут обрушить рубль до исторического минимума

Майк Габриелян
1 час назад
Западные санкции при определенных условиях могут обрушить рубль до исторического минимума. Так считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Его мнение передаёт «РГ».
Санкции могут обрушить рубль до исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, это способно вызвать снижение рубля. Вплоть до новых исторических минимумов - 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер», - сказал Бабин.
При этом он отметил, что сценарий жестких санкций не является базовым.
Отечественный рынок уже выработал иммунитет к фактору западных рестрикций. Создан необходимый запас прочности и резервов, который позволит противостоять враждебному влиянию.
Если новые антироссийские меры будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, рубль может вернуться к отметке 72,5 за доллар.
«Правительство и Банк России обладают всеми необходимыми инструментами, способными сгладить крайне негативную рыночную реакцию и более долгосрочные последствия подобных мер для экономики и рынков», - подытожил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки будут портить деньги ради их защиты.
Личный счет,Дмитрий Бабин,Центральный банк России,
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