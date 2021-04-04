В регионах дадут новые льготы для поддержки семей

В регионах России появятся новые льготы для поддержки семей. В Воронежской области будут выдавать 30 тысяч рублей на учебу, а в Ульяновской пострадавших от пандемии ждут продуктовые наборы. Об этом сообщает «РГ»
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Власти Воронежской области будут выплачивать одному из родителей до 30 тысяч рублей. Деньги предназначены для учёбы или повышения квалификации.
Для льготы надо иметь российское гражданство, постоянно проживать в области не меньше года, иметь официальную работу. Кроме того, работодатель льготника доложен предоставить гарантии, что после переподготовки ему повысят зарплату.
Обратиться за сертификатом можно в течение года со дня рождения второго ребенка. Местный бюджет на 2021-2022 годы выделил на данную программу 30 миллионов рублей
Власти Ульяновской области решили выдавать продуктовые наборы семьям, которые особенно пострадали от кризиса, вызванного COVID-19. В пилотном режиме новая льгота начнет действовать в 2021 году. Полный запуск произойдет в следующем году.
Чиновники отметили, что помощь будет оказываться тем же людям, которым выплачиваются субсидии в сфере ЖКХ. На данную поддержку могут рассчитывать около 30 тысяч жителей.
Кроме того, в регионе вводят продовольственные карты для малообеспеченных. Уже сейчас на них ежемесячно перечисляется тысяча рублей. Деньги можно потратить в определенных магазинах на продукты питания. Продовольственными картами пользуется 4 тысячи ульяновцев.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Перми многодетные семьи смогут 2 часа бесплатно пользоваться платными парковками.