В регионах дадут новые льготы для поддержки семей

В регионах России появятся новые льготы для поддержки семей. В Воронежской области будут выдавать 30 тысяч рублей на учебу, а в Ульяновской пострадавших от пандемии ждут продуктовые наборы. Об этом сообщает «РГ»

Власти Воронежской области будут выплачивать одному из родителей до 30 тысяч рублей. Деньги предназначены для учёбы или повышения квалификации.

Для льготы надо иметь российское гражданство, постоянно проживать в области не меньше года, иметь официальную работу. Кроме того, работодатель льготника доложен предоставить гарантии, что после переподготовки ему повысят зарплату.

Обратиться за сертификатом можно в течение года со дня рождения второго ребенка. Местный бюджет на 2021-2022 годы выделил на данную программу 30 миллионов рублей

Власти Ульяновской области решили выдавать продуктовые наборы семьям, которые особенно пострадали от кризиса, вызванного COVID-19. В пилотном режиме новая льгота начнет действовать в 2021 году. Полный запуск произойдет в следующем году.

Чиновники отметили, что помощь будет оказываться тем же людям, которым выплачиваются субсидии в сфере ЖКХ. На данную поддержку могут рассчитывать около 30 тысяч жителей.

Кроме того, в регионе вводят продовольственные карты для малообеспеченных. Уже сейчас на них ежемесячно перечисляется тысяча рублей. Деньги можно потратить в определенных магазинах на продукты питания. Продовольственными картами пользуется 4 тысячи ульяновцев.