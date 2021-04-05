Эксперт раскрыла способ избежать кражи при вложении денег

Не лишним будет знать, как по годам менялись такие показатели, как биржевые индексы, сырье, валютные пары. Можно вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов (показатель, учитывающий, как растущие, так и падающие годы). Например, средний годовой темп прироста индекса Мосбиржи с момента начала его расчёта около 19% годовых. Если вам обещают сотни процентов, при этом инвестиции будут проходить в его основные бумаги, то либо управляющий будет вести агрессивную торговлю на вашем счёте — и тут никаких гарантий сохранности капитала, — либо вам врут и хотят украсть ваши деньги
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