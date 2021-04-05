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Эксперт научил, во что вкладывать деньги, чтобы никто не смог их забрать

Праймиещё 2
3 часа назад
При любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что у вас его просто украли или экспроприировали его иным способом. Начиная инвестировать, необходимо запомнить несколько правил, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
Эксперт раскрыла способ избежать кражи при вложении денег
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Прежде всего необходимо опасаться компаний-подделок.
"Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания", — говорит она.
Как правило, мошенники не утруждают себя подготовкой сайта, ограничиваясь пустышкой, где есть титульный лист с контактами, а прочие ссылки не кликабельны. При этом титульный лист копирует известный бренд.
"Присмотритесь к деталям: всегда есть какие-то отличия от фирменной символики, и адреса сайтов компаний-подделок не похожи на официальные", — отмечает Афанасьева.
Часто на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые вообще "не дружат с интернетом". И здесь "в силу вступает правило безопасности номер два: сравнивайте обещания с безрисковой ставкой".
Гарантированная доходность может быть равна только ключевой ставке Банка России с небольшой надбавкой максимум до 0.5-1% — а это на текущий момент 5-5.5% годовых. Финансист советует с подозрением относиться к любому предложению, обещающего вам гарантированную доходность сверх этих процентов.
Еще одно правило – необходимо мониторить ситуацию.
"Откуда я знаю, что рынок гарантированно более 5-5.5% годовых дать не может? Все гарантии идут от обязательств, которые на рынке несут в основном долговые инструменты – облигации. Текущая доходность по надежным облигациям — именно такая", — говорит эксперт.
Не лишним будет знать, как по годам менялись такие показатели, как биржевые индексы, сырье, валютные пары. Можно вычислить средний годовой темп прироста этих индикаторов (показатель, учитывающий, как растущие, так и падающие годы). Например, средний годовой темп прироста индекса Мосбиржи с момента начала его расчёта около 19% годовых. Если вам обещают сотни процентов, при этом инвестиции будут проходить в его основные бумаги, то либо управляющий будет вести агрессивную торговлю на вашем счёте — и тут никаких гарантий сохранности капитала, — либо вам врут и хотят украсть ваши деньги.
"Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Помните еще одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", — рекомендовала эксперт.
Личный счет,Центральный банк России,
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