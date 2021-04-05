Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета

"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", — указал юрист.
"Очень часто банки сейчас собирают статистику, кто именно снимает с карты, обналичивает денежные средства. В каждом банкомате стоит камера, и если банкоматы фиксируют тот факт, что один человек в течение короткого времени приходит и снимает с карты принадлежащие разным юрлицам денежные средства, то данные карты тоже могут быть заблокированы", — отметил эксперт.
"Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", — утверждает Петропольский.