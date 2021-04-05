Россияне предпочли прибавку к зарплате новой должности

Большинство россиян, выбирая между прибавкой к зарплате и повышением в должности, выберут деньги, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех округов страны.

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Так, при возможности выбора между прибавкой к зарплате и повышением в должности выбрали бы деньги 76% респондентов. Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги. Среди опрошенных старше 45 лет прибавка в зарплате важнее повышения в должности для 82%.

Повышение в должности выбрали бы 16% россиян. По словам опрошенных, карьерное продвижение для них — это не только авторитетное название должности, но и признание их профессионализма и расширение ответственности. Такой способ мотивации отлично работает в отношении молодежи 18—24 лет: почти каждый четвертый их них (24%) больше заинтересован в повышении в должности, чем в прибавке зарплаты.

Мужчины чаще женщин выбирают карьерный рост (18% против 14%), а женщины — деньги (78% против 74%).

Повышение в должности чаще других предпочли бы увеличению зарплаты директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.