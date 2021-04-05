Число получателей двойной пенсии выросло

Жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих и некоторые другие категории граждан имеют право на получение двух пенсий. Об этом сообщает «Лайф».

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В России, как сообщал «Рамблер», пенсионная система предусматривает три вида выплат — страховая пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия в связи с выслугой лет. Граждане должны выбрать одну из них при обращении за оформлением пенсии и могут неограниченное число раз менять вид пенсии.

Некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий одновременно. Это — те, кто получает пенсию по инвалидности, возникшей в результате государственной службы, в результате боевых действий или ликвидации техногенных катастроф, а также те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя».

Также вторая пенсия положена членам семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, гражданские госслужащие, которым положена доплата за выслугу лет, и пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на очном отделении в вузе, сельские пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, граждане сраше 80 лет и инвалиды первой группы.