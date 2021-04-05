Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Объем просрочки россиян по кредитам приблизился к ₽1 трлн

Лера Букина
2 часа назад
Размер просроченной задолженности граждан России по банковским кредитам на начало марта составил 976,1 млрд рублей, что свидетельствует об увеличении показателя за год на 22%, или на 176 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.
Показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. К 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян составил 20,8 трлн рублей, тогда как годом ранее он достигал 18 трлн.
Увеличение просрочки связано, в частности, с последствиями пандемии, отметили в ЦБ РФ. Там же указали, что определенное ухудшение качества портфелей действительно зафиксировано, но оно является незначительным. В Центробанке также отметили, что в дальнейшем некоторая часть реструктурированных ссуд может уйти в дефолт.
В топ-30 кредитных организаций наблюдают увеличение просрочки по розничным кредитам.
В «Русском стандарте» связывают рост просрочки у банков с изменениями правил ведения бухгалтерского учета с января 2021 года – переносом просроченных прав требований на другие счета.
Существует лишь одна причина роста просроченной задолженности, а именно ухудшение финансового положения граждан, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, ряд граждан прибегали к крупным кредитам, однако не все из них взвешивали свои возможности в совокупности с рисками.
Увеличение задолженности на 22% не столь критично, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Однако нужно быть готовыми к тому, в перспективе 2021 года ожидаются и более критичные уровни просрочки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 75% россиян просрочили кредиты из-за финансовых трудностей.
Личный счет,Видео,Михаил Коган,Эльман Мехтиев,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители