В чужом кармане: сколько зарабатывает консультант в магазине косметики

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 28-летняя Элина М. Она работает продавцом-консультантом в одном из московских магазинов косметики два с половиной года.

«Я училась на налоговика и честно пыталась поработать по специальности. Было так скучно, что сбежала через три недели. Еще в академии понимала, что это не мое, но, как и многие, училась ради корочки. После учебы даже была депрессия, ведь плана никакого у меня не было», - рассказывает Элина.

Сетевой магазин косметики показался Элине неплохим вариантом, так как она любит косметику и многое о ней знает.

«Мне так было стыдно, что родители платили за учебу и я теперь сижу без дела, постаралась поскорее хоть куда-нибудь устроиться. Мне самой всегда нравилось в косметических магазинах, пахнет вкусно, работают красивые, улыбчивые девушки», - отмечает она.

В вакансии, на которую откликнулась Элина, была указана зарплата от 45 000 до 50 000 рублей. По словам нашей героини, 50 тысяч - это ее норма. Продавцы-консультанты в ее компании получают фиксированный оклад и процент от месячной выручки магазина, также предусмотрены бонусы за выполнение и перевыполнение плана. Перед Новым годом и 8 марта можно заработать гораздо больше, чем обычно.

«Опыт работы в продажах и знание рынка косметики были плюсом, но все это необязательно, если ты адекватный человек и на собеседовании показал, что язык подвешен. В моя обязанности входят консультации покупателей по продуктам ведущих марок (это и уходовые средства, и декоративная косметика, и ароматы). Поддержание чистоты и проведении акций, которые устраивают бренды», - рассказывает Элина.

По ее словам, в самые загруженные периоды ей приходилось вставать за кассу, также она занимается выкладкой товара и установкой ценников (последнее особенно утомительно в периоды распродаж, когда менять приходится почти все ценники и по несколько раз).

«Приходишь на работу в 08:45, в 09:00 пятиминутка, в 09:15 уборка закрепленной за тобой зоны и выкладка продукции. Знать состав и свойства косметики нужно идеально, люди просят подобрать средство по типу кожи, иногда у них аллергия на что-то, а если посоветуешь правильно - придут еще. Главный минус - это 12-часовое стояние на ногах, у многих начинаются проблемы с венами. Еще частенько засылают тайных покупателей, которые настучат, если что не так, постоянно проходят переаттестации, а если вдруг недостача - раскидают на всех», - говорит Элина.

Многие сотрудницы, по словам Элины, не приживаются из-за плавающего графика - часто работаешь по выходным, а отдыхаешь где-то посреди недели. Проводить свободное время с друзьями и семьей в таких условиях непросто. Другие не выносят постоянной боли в ногах, когда не помогают ни ортопедические стельки, ни компрессионные чулки, ни кремы.

Среди плюсов Элина называет обучающие тренинги и бьюти-дни, во время которых консультантов бесплатно учат основам макияжа и правилам ухода за кожей.

«С руководством очень хорошие отношения и с коллегами еще лучше. У нас общий план на месяц всегда и это мотивирует и договариваться, и поддерживать друг друга. Самое трудное - это конец декабря, так как нужно работать неделю без выходных, зато очень хорошая зарплата», - отмечает Элина.

Сейчас Элина живет с родителями и копит на первоначальный взнос на собственное жилье.

Примерные траты Элины (в месяц):

На продукты - 10 000 рублей

На кафе/бары - до 7 000 рублей

На развлечения (кино, периодически квесты и пейнтбол) - до 5 000 рублей

На салон красоты - до 5 000 рублей

На общественный транспорт/такси - 3 500 рублей

На телефон/интернет - 1 500 рублей