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Назван самый глупый способ распорядиться деньгами

Мария Иванова
2 часа назад
Экономист Михаил Делягин назвал финансовый маневр, на который сейчас ни в коем случае нельзя идти: по его мнению, перевод денег с банковского вклада на фондовый рынок может обернуться катастрофой. Об этом сообщает DEITA.RU.
Назван самый глупый способ распорядиться деньгами
Фото: ТАССТАСС
Делягин считает, что в подавляющем проценте случаев люди, у которых нет опыта, потеряют все сбережения на торговле акциями.
Также он допустил, что в ближайшие полгода в США начнется инфляция и на финансовом рынке произойдут серьезные изменения.
Экономист посоветовал россиянам не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал хранить деньги на депозите в банке из топ-10, покупать недвижимость или валюту.
Как писал «Рамблер», ранее аналитики посоветовали россиянам выбирать швейцарские франки, скандинавские валюты или иену для долгосрочных инвестиций.
На первом месте по доходности находится датская крона, которая за год подорожала к рублю на 30,4 процента. Второе - у швейцарского франка (плюс 29,3 процента за год), третье - у китайского юаня (рост на 26 процентов.
Личный счет,Михаил Делягин,
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