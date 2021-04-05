Назван самый глупый способ распорядиться деньгами

Экономист Михаил Делягин назвал финансовый маневр, на который сейчас ни в коем случае нельзя идти: по его мнению, перевод денег с банковского вклада на фондовый рынок может обернуться катастрофой. Об этом сообщает DEITA.RU.

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Делягин считает, что в подавляющем проценте случаев люди, у которых нет опыта, потеряют все сбережения на торговле акциями.

Также он допустил, что в ближайшие полгода в США начнется инфляция и на финансовом рынке произойдут серьезные изменения.

Экономист посоветовал россиянам не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал хранить деньги на депозите в банке из топ-10, покупать недвижимость или валюту.

Как писал «Рамблер», ранее аналитики посоветовали россиянам выбирать швейцарские франки, скандинавские валюты или иену для долгосрочных инвестиций.