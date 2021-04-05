Россияне предпочли прибавку к зарплате повышению в должности

Большинство россиян предпочли бы прибавку к зарплате повышению в должности, следует из опроса, проведенного Superjob

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76% россиян, имея выбор между прибавкой к зарплате или повышением в должности, предпочли бы деньги. О выборе в пользу денег чаще говорили респонденты старше 45 лет (82%).

24% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили о важности карьерного роста. Повышение в должности чаще выбирали мужчины – 18% мужчин против 14% женщин.

О предпочтительном повышении заявляли директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.

За десять лет предпочтения россиян значительно изменились: в 2010 году повышение в должности выбирал каждый третий опрошенный.

Как сообщал «Рамблер», ранее 26% россиян высказались против введения четырехдневной рабочей недели и новых праздников.