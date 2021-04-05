Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россияне предпочли прибавку к зарплате повышению в должности

Вероника Полынина
35 минут назад
Большинство россиян предпочли бы прибавку к зарплате повышению в должности, следует из опроса, проведенного Superjob.
Россияне предпочли прибавку к зарплате повышению в должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
76% россиян, имея выбор между прибавкой к зарплате или повышением в должности, предпочли бы деньги. О выборе в пользу денег чаще говорили респонденты старше 45 лет (82%).
24% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили о важности карьерного роста. Повышение в должности чаще выбирали мужчины – 18% мужчин против 14% женщин.
О предпочтительном повышении заявляли директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.
За десять лет предпочтения россиян значительно изменились: в 2010 году повышение в должности выбирал каждый третий опрошенный.
Как сообщал «Рамблер», ранее 26% россиян высказались против введения четырехдневной рабочей недели и новых праздников.
Чуть меньше, 24%, поддержали и сокращение рабочей недели, и введение новых праздничных дней в календаре. 16% опрошенных высказались за переход на четырехдневку, но против новых праздников. Еще 10% поддержали только новые праздники.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители