Россияне предпочли прибавку к зарплате повышению в должности

Большинство россиян предпочли бы прибавку к зарплате повышению в должности, следует из опроса, проведенного Superjob
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76% россиян, имея выбор между прибавкой к зарплате или повышением в должности, предпочли бы деньги. О выборе в пользу денег чаще говорили респонденты старше 45 лет (82%).
24% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили о важности карьерного роста. Повышение в должности чаще выбирали мужчины – 18% мужчин против 14% женщин.
О предпочтительном повышении заявляли директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.
За десять лет предпочтения россиян значительно изменились: в 2010 году повышение в должности выбирал каждый третий опрошенный.
Как сообщал «Рамблер», ранее 26% россиян высказались против введения четырехдневной рабочей недели и новых праздников.
Чуть меньше, 24%, поддержали и сокращение рабочей недели, и введение новых праздничных дней в календаре. 16% опрошенных высказались за переход на четырехдневку, но против новых праздников. Еще 10% поддержали только новые праздники.