Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

400 миллиардов: пенсии работающим проиндексируют с 2022 года

Лера Букина
54 минуты назад
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2022 года.
Авторы документа указали, что с 1 января 2016 года индексацию отменили, трудящимся пенсионерам перестали увеличивать фиксированную выплату к страховой пенсии. Такое решение негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и повлекло за собой снижение покупательной способности граждан, отметили авторы инициативы.
В пояснительных материалах говорится, что принятие этого закона приведет к дополнительным расходам ПФР в 2022 году в размере около 400 миллиардов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий.
Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
109
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители