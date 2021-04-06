400 миллиардов: пенсии работающим проиндексируют с 2022 года

Законопроект предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2022 года.

Авторы документа указали, что с 1 января 2016 года индексацию отменили, трудящимся пенсионерам перестали увеличивать фиксированную выплату к страховой пенсии. Такое решение негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и повлекло за собой снижение покупательной способности граждан, отметили авторы инициативы.