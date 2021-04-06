Россиянам придется сообщать ФНС о владении криптовалютой

Законопроект о налогообложении финансовых операций с цифровой валютой готовится ко второму чтению. Он предполагает обязательное информирование ФНС
о владении криптовалютой.
Как пишет
«Коммерсант», ко второму чтению законопроект не претерпел существенных изменений, несмотря на многочисленные отрицательные отзывы.
Так, инициатива получила отрицательное заключение президентского совета по кодификации, а также целый ряд замечаний правового управления Госдумы
, комитета по бюджету, комитета по законодательству.
Негативно о законе высказались и эксперты в области цифровых валют.
По мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефима Казанцеве, «государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты, и такая жесткая позиция может спровоцировать бегство владельцев криптовалюты в другие юрисдикции».
Как писал «Рамблер», законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом и вносит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получает право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства.
За непредоставление информации об операциях, нарушение сроков предоставления и сокрытия прибыли от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы.