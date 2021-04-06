Российские пенсионеры вынуждены работать, потому что прожить на существующую пенсию практически невозможно. Об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя

Она назвала вопиющей несправедливостью тот факт, что пенсионеры вынуждены работать для обеспечения себе достойной жизни. А то, что работающим пенсионерам отказывают в индексации пенсий, хотя работодатели выплачивают страховые взносы за таких работников, это, по словам депутата, - двойная несправедливость.

«Вопрос этот уже поднимался и в недрах правительства, и в администрации президента, разговор об этом шел. Думаю, что даже на послании президента эта тема каким-то образом будет затронута», - отметила Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Она предположила, что после очередного внесения законопроекта об индексации появился шанс на положительное решение.