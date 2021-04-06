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Депутат заявила о двойной несправедливости по отношению к пенсионерам

Вероника Полынина
1 час назад
Российские пенсионеры вынуждены работать, потому что прожить на существующую пенсию практически невозможно. Об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.
Она назвала вопиющей несправедливостью тот факт, что пенсионеры вынуждены работать для обеспечения себе достойной жизни. А то, что работающим пенсионерам отказывают в индексации пенсий, хотя работодатели выплачивают страховые взносы за таких работников, это, по словам депутата, - двойная несправедливость.
«Вопрос этот уже поднимался и в недрах правительства, и в администрации президента, разговор об этом шел. Думаю, что даже на послании президента эта тема каким-то образом будет затронута», - отметила Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Она предположила, что после очередного внесения законопроекта об индексации появился шанс на положительное решение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными.
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