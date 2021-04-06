Она назвала вопиющей несправедливостью тот факт, что пенсионеры вынуждены работать для обеспечения себе достойной жизни. А то, что работающим пенсионерам отказывают в индексации пенсий, хотя работодатели выплачивают страховые взносы за таких работников, это, по словам депутата, - двойная несправедливость.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Государственной Думы РФ не раз заявляли о необходимости индексации пенсий работающих пенсионеров. В 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.