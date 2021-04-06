Няня вошла в число самых "дорогих" вакансий в Москве

Стоматолог-имплантолог, няня-гувернантка и выездной врач неотложной наркологической помощи вошли в список вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве в апреле. Рейтинг, составленный сервисом Работа.ру, приводит РИА «Новости».

Стоматологу-имплантологу предлагают зарплату до 400 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образование, действующие сертификаты на медицинскую деятельность, релевантный опыт работы не менее пяти лет, в том числе проведения имплантаций системами Nobel, Astra, Shtraumann.

Менеджеру по продажам банковских услуг предлагают заработок до 350 тысяч рублей в месяц. В него входит фиксированный оклад и проценты от продаж. Соискатель должен иметь опыт работы от двух лет.

Product manager мобильного приложения в IT-компании готовы платить 300 тысяч рублей. Такую же зарплату могут предложить няне-гувернантке с педагогическим и музыкальным образованиями и знанием английского языка.

Хостес в ночном клубе может заработать до 200 тысяч рублей в месяц с учетом чаевых и бонусов. На ту же сумму может рассчитывать врач-косметолог, в также выездной врач неотложной наркологической помощи.

В список самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Москве также вошли тонировщик-винильщик в студии автостайлинга (190 тысяч рублей) и шеф-повар в английском пабе (180 тысяч рублей).