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"Цены растут": россиянам посоветовали покупать автомобили

Вероника Полынина
1 час назад
Несмотря на тотальный дефицит новых автомобилей, сэкономить на покупке машины все еще можно, пишет Autonews.
«Сейчас выгоднее всего приобретать любой автомобиль, так как цены растут. Лучше не откладывать покупку на более поздний период, скажем, до 2022 года, потому что подорожания по разным брендам, вероятнее всего, еще будут происходить в течение года», - заявил директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.
Дилеры находятся в ожидании программ поддержки от импортеров, но они такие программы не запускают. Спрос на автомобили и так велик на фоне дефицита машин в салонах. При этом дефицит толкает дилеров к повышению цен, чтобы уравновесить спрос и предложение.
Однако сэкономить на покупке автомобиля все-таки можно. Например, воспользовавшись дополнительными услугами в дилерском центре — оформить кредит и сдать предыдущий автомобиль по программе трейд-ин. Так можно получить выгоду в стоимости нового автомобиля до 10%.
В дилерском центре «Рольф» заявили, что «сейчас не время тотальных распродаж», однако какие-то персональные спецпредложения для клиентов действуют всегда. Условия каждой сделки индивидуальны и зависят в том числе от спроса и ситуации на рынке.
Ранее, как писал «Рамблер», вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль заявил, что из-за дефицита машин и роста курса валют многие авто с пробегом до трех лет сейчас стоят дороже, чем в момент покупки.
Личный счет,Видео,Авилон,
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