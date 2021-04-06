В России активизировались "курортные" мошенники

В России в преддверии туристического сезона активизировались мошенники, пишут «Известия».

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Один из популярных способов обмана – создание сайтов, на которых продаются путевки в несуществующие пансионаты, санатории и базы отдыха.

Как правило, такие сайты регистрируются на иностранных серверах с сокрытием IP-адресов, а сами места отдыха вообще не существуют. Клиентам присылают фейковые договоры, а после получения денег перестают выходить на связь.

Еще один способ – сдача в аренду жилья несобственником. Для этого мошенники на время снимают квартиру, а затем размещают в интернете объявление с фотографиями жилья по привлекательной цене. Туристы вносят предоплату, а по приезде сталкиваются с тем, что квартира занята.

Кроме того, обмануть могут и настоящие владельцы жилья. Турист бронирует апартаменты в пяти минутах от пляжа с хорошим ремонтом, а на месте оказывается, что эта квартира занята, но у хозяина есть другие предложения. Однако вместо современных апартаментов у пляжа отдыхающие оказываются в убогой квартирке на окраине.

Также существует способ мошенничества, связанный с созданием фишинговых сайтов с дешевыми авиабилетами на курорты. После покупки билета мошенники даже могут выслать подобие маршрутной квитанции, но заказа не будет ни в одной системе бронирования.

В течение часа после покупки на фишинговом сайте начинаются подозрительные операции с картой. Чаще всего это перевод средств или покупка товаров в интернет-магазинах.