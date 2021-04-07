Пенсионный налоговый вычет предложили увеличить

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз предлагали регулятору ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который действует для граждан, направляющих средства в ИИС-1.

В настоящее время максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей. Было предложено увеличить лимит до 400 тысяч рублей (или до 6% от заработной платы) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Данная сумма является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тысяч рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.