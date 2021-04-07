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Пенсионный налоговый вычет предложили увеличить

Лера Букина
1 час назад
Банк России готов концептуально поддержать предложение по увеличению налоговых льгот для граждан, которые сами откладывают средства на старость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО).
Пенсионный налоговый вычет предложили увеличить
Фото: ТАССТАСС
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) несколько раз предлагали регулятору ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который действует для граждан, направляющих средства в ИИС-1.
В настоящее время максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей. Было предложено увеличить лимит до 400 тысяч рублей (или до 6% от заработной платы) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Данная сумма является максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тысяч рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа.
В Банке России считают, что такой рост станет драйвером выравнивания конкурентных условий для финансовых организаций и увеличит стимулы для россиян формировать долгосрочные сбережения.
Данная инициатива обсуждается с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. Предложения будут представлены после обсуждения.
Благодаря выравниванию условий льгот по НПО и ИИС повысится конкурентоспособность пенсионных продуктов, а также оживится рынок, считает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Артем Афонин.
Для распространения добровольных программ на массового инвестора необходимо увеличивать благосостояние россиян, указал Артем Афонин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России упростят получение налоговых вычетов.
Личный счет,Артем Афонин,Пенсионный фонд РФ,Центральный банк России,газета "Известия",
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