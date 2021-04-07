Россияне нарастили долги за электричество

Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России за первые два месяца 2021 года выросла на 18%, до 78,6 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова

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При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность населения в январе-феврале 2021 года выросла на 25,6%. В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец февраля составили 359,6 миллиарда рублей, что на 16% выше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Как отметил Чернов, "пока все группы также продолжают находиться в красной зоне, то есть, отстают по уровню расчетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" и наибольшее отставание наблюдается по группе бюджетных потребителей.

"Январь-февраль, или два месяца текущего года, (прошли — ред.) с уровнем расчетов 89,1%, отстаем пока на 2,9 (процентного пункта — ред.) от уровня расчетов за два месяца прошлого года. Тем не менее разрыв удалось сократить более, чем в два раза — с 6,9 (процентного пункта — ред.) по январю-месяцу", — добавил он.

В то же время прирост задолженности на оптовом рынке за три месяца составил всего 100 миллионов рублей. "Мы вышли на уровень задолженности 73,1 миллиарда рублей, это практически уровень задолженности начала года", — сказал Чернов.