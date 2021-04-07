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Цены на овощи в России продолжили расти

News.ru
1 час назад
Некоторые овощи продолжили дорожать, но темпы роста цен снизились в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с прошлой неделей, посчитали в Росстате.
Дороже стали морковь, картофель, лук и капуста. В то же время томаты, огурцы и яблоки, напротив, подешевели.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. В то же время подорожали: морковь — на 2,8%, картофель — на 2,5%, капуста белокочанная — на 2%, лук — на 1,5%. Цены на помидоры снизились на 2,2%, огурцы — на 2%, яблоки — на 0,1%, — говорится в сообщении Росстата.
Кроме того, за этот период подорожали маргарин, баранина, печенье, говядина, конфеты, колбаса, сосиски, сардельки, молоко, рыба, сливочное масло, консервы для детского питания, водка, соль, а также обеды в заведениях общественного питания.
6 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на овощи
Как писал NEWS.ru, инфляция в России в марте выросла до 5,8%, что на 1 п. п. выше, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года.
Больше всего на обесценивание доходов влияет продуктовая инфляция, которая в марте замедлилась на 0,18 п. п., до 7,58%, по сравнению с предыдущим месяцем. Однако из всех продуктов подешевели только овощи из-за сезонного снижения цен. Остальные продукты подорожали. Куриное мясо выросло в цене на 7,2%, баранина — на 5%, говядина — на 2,3%, яйца — на 5,3% (в некоторых регионах этот показатель достиг рекордных 10–14%).
Ранее стало известно, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4%, до 1,94 млн т, что является минимальным показателем за последние 10 лет.
Личный счет,Видео,ФАС,Росстат,
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