Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россияне стали размещать меньше денег на срочных счетах

Лера Букина
1 час назад
По итогам 2020 года в России выявлен самый крупный за последние шесть лет отток денежных средств из банков, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Россияне стали размещать меньше денег на срочных счетах
Фото: ТАССТАСС
Доля средств в структуре банковских обязательств достигла 79,3% в конце 2020 года, что на 0,8% меньше, чем год назад. В феврале зафиксировано еще большее падение – до 78,3%. Как отмечается, ситуацию выравнивали с помощью собственной ликвидности и депозитов в Центробанке.
Ключевой проблемой стал отток средств физических лиц. Несмотря на увеличение объема средств на счетах в среднем на 8%, сумма на депозитах сократилась на 1,7 трлн рублей (с 22,9 трлн до 21,2 трлн), в то время как на текущих счетах она увеличилась на 4,1 трлн рублей. С учетом увеличения остатков на счетах эскроу общий приток средств населения в 2020 году достиг 3,5 трлн рублей.
Также подчеркивается, что ставки по депозитам стали понижаться очень быстро.
Перемен в лучшую сторону не ожидается, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, будет резкое сокращение числа вкладчиков и банков, ведь на фондовом рынке работать выгоднее.
Конкурентами предлагаются более выгодные инструменты – трастовые операции, ИИС и другие.
Однако у инвестиций в акции/облигации, драгметаллов, иностранных валют, недвижимости и прочих инструментов есть существенные рыночные риски. Кроме того, не все могут себе их позволить, отметил аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Он советует положить деньги на накопительный счет, а позже, когда появятся привлекательные предложения, уже перевести их на срочный депозит.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отток средств россиян из банков объяснили низкими ставками.
Личный счет,Юрий Юденков,РАНХиГС,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители