Россияне стали размещать меньше денег на срочных счетах

По итогам 2020 года в России выявлен самый крупный за последние шесть лет отток денежных средств из банков, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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Доля средств в структуре банковских обязательств достигла 79,3% в конце 2020 года, что на 0,8% меньше, чем год назад. В феврале зафиксировано еще большее падение – до 78,3%. Как отмечается, ситуацию выравнивали с помощью собственной ликвидности и депозитов в Центробанке

Ключевой проблемой стал отток средств физических лиц. Несмотря на увеличение объема средств на счетах в среднем на 8%, сумма на депозитах сократилась на 1,7 трлн рублей (с 22,9 трлн до 21,2 трлн), в то время как на текущих счетах она увеличилась на 4,1 трлн рублей. С учетом увеличения остатков на счетах эскроу общий приток средств населения в 2020 году достиг 3,5 трлн рублей.

Также подчеркивается, что ставки по депозитам стали понижаться очень быстро.

Перемен в лучшую сторону не ожидается, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков . По его словам, будет резкое сокращение числа вкладчиков и банков, ведь на фондовом рынке работать выгоднее.

Конкурентами предлагаются более выгодные инструменты – трастовые операции, ИИС и другие.

Однако у инвестиций в акции/облигации, драгметаллов, иностранных валют, недвижимости и прочих инструментов есть существенные рыночные риски. Кроме того, не все могут себе их позволить, отметил аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Он советует положить деньги на накопительный счет, а позже, когда появятся привлекательные предложения, уже перевести их на срочный депозит.