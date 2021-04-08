Для 36% россиян действующие налоги оказались чрезмерными

Больше трети россиян (36%) назвали действующие в стране налоги чрезмерными, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ

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Около половины участников (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Лишь 1% россиян отметил, что налогов недостаточно.

Среди тех, кто считает налоги чрезмерными, 49% респондентов находятся в возрастной группе 25–34 года.

Текущую ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать лишь 65% участников.

42% участников считают, что в настоящее время платят больше налогов, чем пять лет назад, а 13% респондентов платят меньше.

27% россиян признались, что столкнулись с сокращением доходов за прошедший пятилетний срок.

«Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан», — заметил ВЦИОМ.

Также отмечается, что 51% опрошенных платят подоходный налог через бухгалтерию своей компании. 8% граждан подают сами декларацию. 9% не платят подоходный налог, а 31% респондентов не имеют доходов, которые облагаются НДФЛ.

В 2020 году граждане РФ чаще всего платили налоги за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).