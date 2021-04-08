Минфин: Налоговая нагрузка на россиян крайне низка

Налоговая нагрузка на россиян является одной из самых низких в мире, говорится в сообщении Минфина

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Ведомство отметило, что она почти не меняется и сохраняется на одном уровне уже на протяжении многих лет.

В ведомстве отметили, что ставки НДФЛ в России достигают лишь 13% и 15%, в отличие от других стран, где показатель составляет 35%.

Кроме того, действующая с 2021 года ставка НДФЛ в размере 15% распространяется лишь на доходы свыше 5 млн рублей в год. Под нее подпадает лишь небольшая часть населения, большая же часть продолжает уплачивать налог по ставке 13%, говорится в сообщении.

Вместе с тем в России действует большое количество налоговых вычетов, которые направлены на социальную поддержку россиян, напоминает Минфин.

Также за последние годы были существенно снижены административные издержки налогоплательщиков с помощью развития технологий и информационных сервисов налоговых органов , добавляет ведомство.

Кроме того, в России удалось упростить и ускорить механизмы получения налоговых льгот и вычетов, уплаты налогов. Основной целью данных нововведений является создание максимально комфортных условий для налогоплательщиков и сдерживание налоговой нагрузки