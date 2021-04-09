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Российским дачникам грозит штраф за картошку

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Штраф грозит дачникам в России, использующим для посадки свой семенной картофель, а не специально выведенный и выращенный посевной материал. Об этом, по данным ussurmedia, предупредили в Союзе садоводов России.
Российским дачникам грозит штраф за картошку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Посадка своего семенного картофеля расценивается как нарушение правил производства семян растений. Но лишь в том случае, если вы высаживаете картофель для дальнейшей продажи на семена», - пояснила председатель одного из региональных отделений Союза садоводов России Елена Храмцова.
Она подчеркнула, что на своем участке и для собственного потребления можно высаживать любой картофель, но, если семена продать, например, соседям, то можно получить штраф от 300 до 500 рублей.
«Рамблер» писал, что ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что в России вступили силу новые правила пожарной безопасности, и посоветовал владельцам дач заранее приготовить бочки, чтобы избежать штрафов за сжигание мусор.
По новым правилам, костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра. За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожара.
Личный счет,Никита Чаплин,
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