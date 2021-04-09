Российским дачникам грозит штраф за картошку

Она подчеркнула, что на своем участке и для собственного потребления можно высаживать любой картофель, но, если семена продать, например, соседям, то можно получить штраф от 300 до 500 рублей.

По новым правилам, костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра. За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожара.