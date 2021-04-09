81 и больше: когда продавать доллары

Экономист Вячеслав Зайченко посоветовал не обменивать сбережения в долларах на рубли, пока курс доллара не достиг 81 рубля. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Зайченко отметил, что это наиболее выгодная отметка для людей с крупными сбережениями, которые меняли рубли на доллары, чтобы в будущем получить прибыль от разницы курсов.

«Когда цена дойдет к 81 рублю, то, если есть значительные сбережения, можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость», - заявил он.

По его словам, заработать значительную сумму на обмене можно, если сбережения составляют более ста тысяч долларов. Если речь идет о меньшей сумме, менять валюту не стоит, считает Зайченко.

«Целесообразность конвертации меньших сумм настолько незначительна, что она ни на что не повлияет», - заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Никита Кричевский заявил, что курс доллара в ближайшее время падать не будет: если у вас есть сбережения в долларах или евро, стоит в них и оставаться.

Эксперт отметил, что россияне со сбережениями в рублях должны сами решить, менять их или нет. При этом Кричевский призвал ни в коем случае не паниковать и не идти на поводу у аналитиков, которые советуют перевести доллары в рубли и получить прибыль.