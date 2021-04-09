Средний срок выплаты просроченных займов увеличился

По итогам 2020 года средняя сумма просроченной задолженности выросла на 29,3%, составив 128 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Также отмечается, что в I квартале 2021 года средний размер долга, по которому не вносятся платежи, увеличился еще на 7,5%, составив 137,6 тысячи рублей (четырехлетний максимум).

Аналитики выяснили, что должникам требовалось как минимум 15 месяцев для того, чтобы расплатиться с кредиторами. Срок выплаты проблемных долгов в пандемию вырос на три месяца.

Согласно сведениям Банка России, на 1 марта 2021 года долг населения перед банками составил 20,8 трлн рублей. С начала года он вырос практически на 800 млрд рублей, а за весь 2020 год — на 2,4 трлн рублей, или на 13,6%.

2020 год был «стрессовым» для большей части заемщиков, заявил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель . По его словам, около 80% россиян жалуются на трудности в обслуживании долговых обязательств.

В начале 2021 года было зафиксировано падение платежеспособности должников, которое, в свою очередь, является сезонным, однако к марту ситуация наладилась, заявил гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

Говорить о том, что ситуация с просрочкой стабилизировалась, преждевременно, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев . Определить положение можно будет лишь во второй половине года, когда темпы увеличения просроченной задолженности начнут падать, указывает он. По мнению эксперта, по итогам 2021 года средняя сумма просроченной задолженности увеличится не столь существенно, как в 2020 году, - на 15 против 22%.

Что касается розничных кредитных портфелей, то в 2021 году они не будут увеличиваться высокими прошлогодними темпами, однако просрочка в портфелях, в частности, в выданных ипотечных кредитах 2020 года, может вырасти, подняв общий уровень просрочки, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева