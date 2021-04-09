9% россиян оказались довольны своей зарплатой

Лишь 9% жителей России заявили, что их устраивает размер их нынешней зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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В опросе приняли участие более 4,5 тысяч жителей всех округов России старше 18 лет.

Как выяснилось, четверть респондентов хотели бы, чтобы им повысили зарплату более чем на 50 тысяч рублей. Почти такое же количество граждан мечтают об увеличении зарплаты на 20-30 тысяч рублей. Повышение на 10-20 тысяч рублей устроило бы каждого пятого респондента. На прибавку к зарплате в размере 40-50 тысяч рублей согласны 14% опрошенных, в 30-40 тысяч рублей – 10%, в 10 тысяч – лишь 7%.

В I квартале 2021 года 7% опрошенных признались, что им повысили зарплату, 1% вдобавок получили повышение в должности, узнали аналитики. Еще 1% заявили, что их оклад не был увеличен, несмотря на повышение в должности. Исследование показало, что в декабре 2020 года 32% работодателей собирались поднять зарплату своим сотрудникам.

Соответственно, остальным 92% респондентов не повысили зарплату. Но каждый пятый рассчитывает на это во втором квартале.