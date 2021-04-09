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22% россиян отказались пользоваться цифровым рублем

Лера Букина
1 час назад
Каждый второй россиянин хотел бы пользоваться цифровым рублем, который сейчас разрабатывает Банк России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.
22% россиян отказались пользоваться цифровым рублем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов, свидетельствуют данные бизнес-школы. Еще 36% опрошенных дали ответ «скорее да». Негативно настроены только 38% респондентов, из которых только 22% категорически отказываются использовать цифровой рубль (дали ответ «Нет, точно не буду использовать»)», – говорится в исследовании.
Популярность цифрового рубля во многом обусловлена тем, что россияне привыкли к инновациям, полагает руководитель направления исследований Центра Егор Кривошея.
По его словам, Россия является одним из лидеров проникновения финансовых инноваций, а доля людей, пользующихся современными инновациями (от мобильного банка до бесконтактной оплаты), составляет около 70-80%.
Кривошея добавил, что отказ ряда граждан от новых платежных инструментов объясняется силой привычки пользоваться наличными и недоверием к технологиям и банковской системе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цифровой рубль можно будет использовать для оплаты налогов.
Личный счет,Центральный банк России,
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