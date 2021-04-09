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Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты

RT на русском
1 час назад
Аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов дал советы инвесторам по приобретению валюты.
Эксперт дал советы инвесторам по приобретению валюты
Фото: Philippe Wojazer/ReutersPhilippe Wojazer/Reuters
«Инвесторам сейчас нужно быть готовыми к повышенной волатильности на рынках. Это значит, пора ловить момент, когда лучше купить валюту и вложить её в покупку определённых активов», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, с одной стороны, активы могут обесцениваться, но с другой — сейчас уникальный момент, когда возникают возможности получить хороший доход, если грамотно выстроить инвестиционную стратегию.
Ранее экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU оценил ситуацию на валютном рынке.
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