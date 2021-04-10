Депутат Госдумы призвал выплатить россиянам новое пособие

По мнению Миронова, отдых внутри своей страны должен быть доступен большинству граждан. И меры адресной поддержки нужны сейчас как никогда, особенно для малоимущих.

Миронов считает, что государство должно изыскать возможности, чтобы выплачивать такое единовременное пособие семьям со школьниками и дошкольниками. А размер его нужно определить совместно с главами регионов.