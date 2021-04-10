Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Сергей Миронов предложил платить россиянам новое пособие

News.ruиещё 1
3 часа назад
Лидер справороссов Сергей Миронов предложил назначить россиянам ещё одно пособие. Это выплаты на летний отдых детей.
Депутат Госдумы призвал выплатить россиянам новое пособие
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По мнению Миронова, отдых внутри своей страны должен быть доступен большинству граждан. И меры адресной поддержки нужны сейчас как никогда, особенно для малоимущих.
У каждого ребёнка должна быть возможность отдохнуть летом. И не во дворе или на улице, а в оздоровительном лагере, — приводит слова политика пресс-служба партии.
Миронов считает, что государство должно изыскать возможности, чтобы выплачивать такое единовременное пособие семьям со школьниками и дошкольниками. А размер его нужно определить совместно с главами регионов.
Депутат Госдумы отметил, что с начала года цены уже выросли на 10–15%, а к лету повысятся ещё на 30%. Поэтому необходимо оказать дополнительную поддержку отечественному туристическому бизнесу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в российском правительстве нужно проводить отставки из-за низких темпов роста пенсионных выплат, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, увеличение пенсий на три тысячи рублей за пять лет является недостаточным, так как инфляция растёт быстрее.
Личный счет,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители