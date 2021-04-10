Россиянам назвали настоящую цену электроэнергии

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

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По его словам, такие цены на электроэнергию установлены для отдельных групп потребителей, в том числе населения, сообщает РИА Новости.

Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рублей за кВт/ч в зависимости от использования газовой или электрической плиты, — пояснил Колобов.

Он добавил, что максимально приближены к реальному уровню тарифы в Москве. Однако в стране есть места, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного невозможно.

Например, это изолированные и удалённые территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40–45 рублей за кВт/ч при фактическом тарифе в 3–5 рублей за кВт/ч, — подчеркнул эксперт.

Фактические затраты на электроэнергию и надбавку, позволяющую удерживать тарифы на низком уровне, оплачивают прочие потребители, а также бюджет и через некоторые механизмы генерирующие компании. Подобная практика введена в России ещё в начале 1990-х годов. Это была мера социальной защиты населения. Колобов считает, что доля населения в электропотреблении увеличивается, а поддержка не является адресной.

Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и население с высокими доходами. В результате льготы получают те, кто в них не нуждается, — уверен эксперт.