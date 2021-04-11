В России изменились правила использования маткапитала

С сегодняшнего дня меняется ряд правил использования средств материнского капитала. Женщины, ранее направившие его на формирование накопительной части пенсии, получают право изменить свое решение и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщили в "Российской газете"

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Министерстве труда рассказали, что появление новых возможностей стало результатом принятия в 2020 году федерального закона, который позволяет родителям с большей гибкостью управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама приняла решение сначала направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям. Например, для того, чтобы приобрести жилье или потратить средства на образование ребенка. Но по тем или иным причинам деньги так и не были использованы. В результате денежные средства "зависли" на счете в Пенсионном фонде

До настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, не был предусмотрен.

Теперь у женщин снова появилась возможность инвестировать материнский капитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что пойдут эти деньги, написав заявление. Если за полгода она ничего не решила, дается время, чтобы подумать еще, написав заявление в ПФР о продлении этого срока. Но такая возможность дается только один раз.