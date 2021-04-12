Россияне перестали хранить деньги на банковских вкладах. Причина кроется не в налогах на проценты, а в более привлекательных инвестиционных инструментах, отметил в беседе с ФБА "Экономика сегодня" доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Ассоциация банков России (АБР) предложила увеличить размер вклада, с которого будет взиматься налог на доход по процентам с 1 до 3 млн рублей. Закон о взимании НДФЛ с процентов по крупным депозитам вступил в силу 1 января 2021 года.

Почему в банках России стало меньше вкладов

Участие региональных банков в реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики может быть более позитивным, если подкорректировать законодательство, считают в АБР.

Снижение объема накоплений россиян в банках напрямую связано с введением налогообложения, вернуть граждан в банки поможет повышение размера налогооблагаемого депозита с 1 до 3 млн рублей, заявили в ассоциации.

Налог зависит не от ставки вклада, а от дохода по процентам. Банк будет уведомлять налоговую, какой доход от вкладов и счетов сформировался за год. Уведомление о необходимости уплаты налога отправит ФНС после всех расчетов.

Само по себе установление налогообложения на вклады свыше миллиона рублей вряд ли серьезно повлияло на снижение доли вкладов в банковской системе, поскольку величина налога не очень большая.

"Заинтересованность людей в размещении средств на вкладах связана с другими вопросами, — отметил Юрий Твердохлеб. — Например, с понижением уровня процентных ставок и с появлением интересных инструментов сбережений в виде инвестирования средств на рынке ценных бумаг, работа с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) и так далее".

Россияне хранят деньги на ИИС и брокерских счетах

Количество открытых гражданами России ИИС сегодня составляет 3,8 млн. Популярность счета обрели благодаря возможности сберегать средства и получать налоговый вычет за это. Так, с помощью ИИС-1 можно вернуть 13% от внесенных в течение года средств, но не более 52 тыс. рублей, так как максимальный годовой взнос составляет 400 тыс. рублей.

ИИС-2 позволяет не платить налоги с дохода от сделок, но при этом на счет нельзя вносить более 1 млн рублей в год.

Что касается брокерского рынка, то физические лица открыли там почти 8 млн счетов, объем средств на которых близится уже к 7 трлн рублей.

Помогает ли налог на проценты по вкладам экономике

Налог на проценты по банковским вкладам не является серьезным фактором для оздоровления или повышения доходной части бюджета, считает эксперт.

Установление налогов — это определенная норма, призванная перераспределять доходы в пользу категорий граждан, нуждающихся в формах помощи со стороны государства.

Предложение увеличить размер вкладов с 1 до 3 млн рублей нерелевантно, поскольку абсолютное большинство вкладов физических лиц не превышает 1,4 млн рублей.

"Большие суммы на одном вкладе не держат, — пояснил Твердохлеб. — Для россиян очень важна сумма, которую гарантирует к возврату государство в случае банкротства банка или при отзыве лицензии".