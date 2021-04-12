Названо 9 малоизвестных выплат для россиян

В России существует социальная помощь в погашении ипотеки, содержании несовершеннолетних детей и единовременные выплаты малоимущим. Программы являются как федеральными, так и региональными.
«Некоторые потенциальные получатели могут не догадываться об ипотечной компенсации», — приводит один из вариантов помощи россиянам агентство Nation news.
Она составляет 450 тысяч рублей и положена семьям с тремя и более детьми. Ее можно потратить только на погашение ипотеки. Программа будет действовать до конца 2022 года.
Семье студентов, которые стали родителями, тоже могут выплатить дополнительное пособие. Сумма выплат в каждом регионе разная и может составлять от 500 рублей до 10 тысяч рублей.
Малоимущие семьи тоже имеют право на различные госвыплаты, а также помощь в трудоустройстве, обучении, покупке продуктов, одежды и вещей первой необходимости. Решение о помощи каждой семье органы социальной защиты принимают индивидуально исходя из ее материального положения.
Субсидия дается родителям, чьи дети не смогли попасть в детский сад. Размер выплаты варьируется в зависимости от региона.
Пенсионеру, на чьем попечении находится иждивенец (несовершеннолетний ребенок, студент или инвалид), выплачивается надбавка. Она равна трети от страховой пенсии на одного иждивенца. В 2021 году ее размер составил 2014 рублей.
Набор социальных услуг полагается некоторым социально незащищенным категориям граждан, таким как ветераны или инвалиды. В НСУ входят лекарства, различный мединвентарь, часто — путевки в санатории. Также можно получить денежную выплату вместо всего этого. На данный момент она составляет 1 211 рублей.
Размер соцдоплаты для пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума рассчитывается индивидуально. Для получения денег нельзя иметь дополнительные источники дохода.
Компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, семьи умершего льготника, бывшие узники концлагерей, пострадавшие при аварии в Чернобыле, инвалиды, Герои СССР или России. Получить ее также могут малообеспеченные граждане или семьи.
Также можно получить часть пенсии раньше срока. Единовременная компенсация замороженных пенсионных накоплений положена тем, кто не достиг пенсионного возраста в случае, если размер накоплений меньше 5% от страховых пенсионных выплат, которые будут назначены по достижении возраста выхода на пенсию. Также основанием станет отсутствие права на страховую пенсию и пособия по инвалидности или компенсации по потере кормильца. Деньги можно получить, если быть правопреемником умершего владельца накопительной пенсии до его достижения пенсионного возраста. Или же нужно успеть оформить все за полгода после его смерти.