Названо 9 малоизвестных выплат для россиян

В России существует социальная помощь в погашении ипотеки, содержании несовершеннолетних детей и единовременные выплаты малоимущим. Программы являются как федеральными, так и региональными.

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«Некоторые потенциальные получатели могут не догадываться об ипотечной компенсации», — приводит один из вариантов помощи россиянам агентство Nation news.

Она составляет 450 тысяч рублей и положена семьям с тремя и более детьми. Ее можно потратить только на погашение ипотеки. Программа будет действовать до конца 2022 года.

Семье студентов, которые стали родителями, тоже могут выплатить дополнительное пособие. Сумма выплат в каждом регионе разная и может составлять от 500 рублей до 10 тысяч рублей.

Малоимущие семьи тоже имеют право на различные госвыплаты, а также помощь в трудоустройстве, обучении, покупке продуктов, одежды и вещей первой необходимости. Решение о помощи каждой семье органы социальной защиты принимают индивидуально исходя из ее материального положения.

Субсидия дается родителям, чьи дети не смогли попасть в детский сад. Размер выплаты варьируется в зависимости от региона.

Пенсионеру, на чьем попечении находится иждивенец (несовершеннолетний ребенок, студент или инвалид), выплачивается надбавка. Она равна трети от страховой пенсии на одного иждивенца. В 2021 году ее размер составил 2014 рублей.

Набор социальных услуг полагается некоторым социально незащищенным категориям граждан, таким как ветераны или инвалиды. В НСУ входят лекарства, различный мединвентарь, часто — путевки в санатории. Также можно получить денежную выплату вместо всего этого. На данный момент она составляет 1 211 рублей.

Размер соцдоплаты для пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума рассчитывается индивидуально. Для получения денег нельзя иметь дополнительные источники дохода.

Компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, семьи умершего льготника, бывшие узники концлагерей, пострадавшие при аварии в Чернобыле, инвалиды, Герои СССР или России. Получить ее также могут малообеспеченные граждане или семьи.