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Часть россиян получит повышенные пенсии

Ura.Ru
1 час назад
Жители осажденного Севастополя будут получать прибавку к пенсии в размере 500 рублей. Об этом свидетельствует указ президента РФ Владимира Путина.
Часть россиян получит повышенные пенсии
Фото: ТАССТАСС
«Указ президента об увеличении пособий на 500 рублей для этой категории граждан вступает в силу с 13 апреля. При этом размер пенсий пересчитают задним числом — с октября прошлого года», — передает «Парламентская газета».
Также ветераны получили право на федеральные меры социальной поддержки. Это обеспечение необходимыми лекарствами, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и компенсация половины расходов на услуги ЖКХ.
Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Она продолжалась до 4 июля 1942 года. В декабре 2020 года Путин решил присвоить жителям Севастополя, находившимся в осаждении в годы ВОВ, статус ветеранов. На меры соцподдержки в 2020 году потребовалось выделить около 84,6 миллиона рублей. К 2023 году сумма должна возрасти уже до 230,9 миллиона рублей.
Личный счет,Владимир Путин,Парламентская газета,
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