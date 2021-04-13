Эксперт рассказал о «подводных камнях» дебетовых карт

«Попасть на кредит» могут не только держатели кредитных карт, но и дебетовых, заявил NEWS.ru управляющий партнер одной из инвестиционных компаний Эдуард Бугров.

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По его словам, столкнуться с неприятностями можно, в частности, при техническом овердрафте, то есть непреднамеренном перерасходе средств. Такое возможно, например, в случае пополнения карты наличными через банкомат.

Бугров отмечает, что деньги на счету отображаются мгновенно, и человек уверен, что может свободно расплачиваться картой. Но в действительности средства зачисляются лишь через 1–3 дня. Все это время человек пользовался кредитными средствами. В результате пользователю карты начисляются проценты.

В некоторых случаях есть возможность вернуть эти средства, однако это займет время, подсказывает Бугров.

Он отмечает, что попасть на технический овердрафт можно при резких скачках курса валют. В частности, речь идет о покупке товаров в зарубежном онлайн-магазине. Цены могут отображаться в рублях, однако в действительности расчет чаще всего происходит в долларах.

Неприятность может ждать и тех, кто положил ненужную карту на полку, думая, что за ее обслуживание можно не платить. В действительности же это не так.

Бугров посоветовал не брать карты в разных банках. Кроме того, он советует не блокировать карту, которой уже не пользуетесь, а обратиться в банк с требованием закрыть счет. Также он порекомендовал не снимать с карты средства до нуля во избежание овердрафта.