В чужом кармане: сколько зарабатывает дальнобойщик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

38-летний Игорь А., помощник машиниста по образованию, долгое время работал в такси. Четыре года назад он решил найти более прибыльное дело, начал набираться опыта работы в грузовых перевозках и теперь имеет категорию CE.

«Такси в последние годы перестало приносить доход, к которому я привык, поэтому решил двигаться в сторону работы дальнобойщиком. Несмотря на автошколы и мой опыт, в моей нынешней компании пришлось пройти дополнительное обучение - я еще не ездил с прицепом нужных габаритов», - рассказывает Игорь.

Стоимость обучения вычитали равными долями из заработка Игоря, но обещали вернуть в виде премии -компенсации, если он проработает в компании 12 полных месяцев.

Игорь занимается перевозками в Москве, области и регионах (Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар, Казань, Екатеринбург). В его обязанности входит экспедирование грузов и оформление сопроводительной документации.

Для устройства на это место ему потребовалось водительское удостоверение категории CE, справка о прохождении медкомиссии, наличие карты СКЗИ для тахографа. В вакансии была указана зарплата от 80 000 до 130 000 рублей. На собеседовании Игорю объяснили, что заработок будет зависеть от графика (дальнобойщики работают вахтой - 7/7, 14/14, 30/30, в компании Игоря рассматривают и индивидуальные графики - к примеру, 30/5). Сейчас он зарабатывает около 110 000 рублей за вахту.

Отдельно ему компенсируют мобильную связь и проезд по платным дорогам, оплачивают мойки и шиномонтаж. В компании обсуждают частичную компенсацию питания водителей.

«Пока я ем за свои деньги и трачусь по минимуму. Иногда беру и лапшу из пакетика, но чаще готовлю полноценную пищу, можно и супчик на горелке сварить, желудок запасной не купишь. Сейчас в машинах и холодильник, и микроволновка, и спальное место удобное. А на стоянках есть душ и прачечная», - отмечает Игорь.

Более опытные коллеги рассказывали Игорю, что в 90-е работа дальнобойщика была опасной, многие возили с собой оружие. Сейчас открытое нападение на фуру - редкость, но на дорогах орудуют «каскадеры» (воры, которые на ходу подъезжают к фуре, цепляются к ней, вскрывают и воруют, что успеют).

Проблемы у водителей случаются из-за встречи с транспортной инспекцией: она проверяет, не перегружено ли авто и не нарушил ли водитель нормы труды. В грузовике есть тахограф - устройство, записывающее данные о режиме движения. С его помощью инспектор проверяет, делаются ли перерывы на отдых.

«Сейчас дальнобойщики отдыхают достаточно, нас не перегружают - машины стоят дорого и компании невыгодно создавать опасные и аварийные условия труда. Главный минус - ты не только водитель, но часто еще и грузчик -экспедитор. Товар сдать - проблема. Иногда сутками приходится стоять, недостачу тоже стараются на водителя повесить - приходится все фотографировать и снимать на видео», - отмечает Игорь.

Сейчас Игорь живет вместе с девушкой в ее квартире. У него есть ребенок-пятиклассник от первого брака, которому он помогает каждый месяц.

Примерные траты Игоря (в месяц):

На продукты - от 10 000 до 25 000 рублей (в зависимости от графика)

На ребенка - 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/музеи) - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 2 600 до 6 000 рублей

На бытовые мелочи - до 7 000 рублей