Россияне стали искать билеты в Египет и ОАЭ вместо Турции

Поиски авиабилетов в Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу в связи с новостями об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытием Танзании выросли на 55-98%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора авиабилетов Aviasales.
«Aviasales фиксирует увеличение поисковых запросов по следующим направлениям: Россия - Египет на 98%, Кипр на 90%, ОАЭ на 80% и Куба на 55%», – заявили в агрегаторе.
В компании сообщили, что стоимость авиабилетов на прямые рейсы в Египет (доступны перелеты лишь в Каир) начинается от 18 тысяч рублей, в ОАЭ - от 23 тысяч рублей, на Кипр - от 35 тысяч рублей, а на Кубу - от 62 тысяч рублей (доступны перелеты только с пересадкой).
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, ранее заявила, что с 15 апреля по 1 июня пассажирское авиасообщение с Турцией будет ограничено на фоне новой вспышки коронавируса в этой стране. Рейсы в Танзанию также будут приостановлены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 500 тысяч россиян остались без отдыха в Турции.