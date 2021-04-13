Россияне стали искать билеты в Египет и ОАЭ вместо Турции

В компании сообщили, что стоимость авиабилетов на прямые рейсы в Египет (доступны перелеты лишь в Каир) начинается от 18 тысяч рублей, в ОАЭ - от 23 тысяч рублей, на Кипр - от 35 тысяч рублей, а на Кубу - от 62 тысяч рублей (доступны перелеты только с пересадкой).