В чужом кармане: сколько зарабатывает дизайнер интерьеров

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 28-летняя Валерия Р., дизайнер интерьеров одной из московских дизайн-студий.

«По образованию я юрист, но после окончания университета быстро поняла, что развиваться в этой области не хочу. Мечта о работе дизайнером со мной была давно, еще со школы, но как-то считала это несерьезным. Спасибо родителям, которые уговорили попробовать, - им нравилось, как я руководила ремонтом дома и на даче, они в меня поверили», - рассказывает Валерия.

Первым ее шагом стала школа дизайна, на обучение ушел год. Параллельно с учебой Валерия устроилась в итальянский мебельный магазин - это было и заработком, и возможностью знакомиться со стилями и материалами в «полевых условиях».

«Самым трудным по окончанию курсов было найти клиентов. Сначала портфолио у меня было скудным, но желание развиваться – безграничным, поэтому уговорила папиных друзей и сделала дизайн-проект их новой квартиры - концепцию, эргономику, где что будет стоять, какие материалы лучше использовать, какое освещение нужно. Естественно, это было бесплатно», - отмечает она.

Затем сработало сарафанное радио и Валерию начали приглашать знакомые знакомых. За дизайн-проект одной комнаты она брала 3 000–5 000 рублей, заказов было не так много и Валерия решила устроиться в компанию, чтобы с поиском клиентов стало проще.

В дизайн-студии она работает полтора года. Валерия планировала брать проекты на фриланс, но времени на это пока не хватает.

«Доверять самостоятельные проекты мне стали только полгода назад. До этого была на подхвате у более опытных сотрудников и мое мнение мало кого интересовало, но зато теперь портфолио активно растет», - говорит Валерия.

Вакансия Валерии требовала опыта работы от двух-трех лет (он у нее был меньше), владение 3ds Max, AutoCad/ArchiCad, Adobe PhotoShop, портфолио с реализованными объектами (не только проектами).

В ее обязанности входит разработка концепции интерьеров квартир, офисов и общепита, проведение замеров, разработка 3D-визуализации, подбор мебели, оборудования, отделочных материалов, авторский надзор и взаимодействие с клиентом на каждом этапе работы.

«Многие представляют, что дизайнеры постоянно работают в каком-то творческом порыве, но в действительности немаленькая часть работы - монотонная и скучноватая. Это составление рабочей документации, чертежи, расстановка розеток и выключателей. Но такая рутинная работа сменяется планировкой интерьера по цветам, подбором декора и поиском необычных вещей на блошиных рынках», - рассказывает Валерия.

Студия обещала в своей вакансии зарплату от 80 000 до 180 000 рублей, но эта планка оказалась завышенной. Главным минусом своей работы Валерия называет нестабильный доход. Ее зарплата зависит от количества заказов и складывается из небольшого оклада и процентов за дизайн-проект, дополнительные услуги, ремонтную смету. Иногда у Валерии выходит около 50 000 рублей в меся, несколько раз она заработала больше 180 000, но чаще всего доход составляет 60 000 - 70 000 рублей.

Еще одним минусом Валерия назвала любовь индивидуальных клиентов к стилю, который она называет «барокко для бедных».

«Очень многие приходят за псевдороскошью - лепнина на потолке, позолота, арки. Всегда стараюсь убедить, что все это барокко хорошо для французского дворца, но не для двушки в Люберцах. Иногда клиенты не прислушиваются и приходится делать им роскошь», - отмечает она.

Пока Валерия живет с родителями, в ближайший год она планирует снять квартиру напополам с подругой.

Примерные траты Валерии (в месяц):