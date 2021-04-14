Россиян призвали не хранить все сбережения в одной валюте

Самыми доступными способами сохранения сбережений от девальвации рубля и инфляции является покупка иностранной валюты, вложения в облигации федерального займа и акции. Об этом агентству «Прайм» рассказали опрошенные аналитики.

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В настоящее время рубль находится под воздействием ряда негативных факторов, в том числе геополитические. Но санкционные риски немного ослабли после новостей о телефонном разговоре между президентами США и России и об их возможной встрече. В этой связи рубль вечером 13 апреля резко усилил рост против американской и европейской валют.

Следует подумать о приобретении твердых валют, отмечает Глеб Сорокин из МТС Банка

«В первую очередь, стоит всегда помнить правило: не хранить все сбережения в одной валюте. В периоды затишья или оптимизма стоит увеличивать валютную долю в накоплениях вплоть до 70-80% от общей суммы», — уточнил Андрей Кочетков из «Открытие Брокер».

По словам Сорокина, при разгоне инфляции и росте ставок не следует размещать свободные средства на длительные сроки.

Если нужно держать сбережения в рублях и «подстраховать» их от инфляции, то лучше подумать о размещении средств в короткие банковские депозиты и в короткие ценные бумаги с фиксированной доходностью, желательно в облигации высоконадежных эмитентов со сроком погашения 1-2 года, подсказывает он.

Другой рублевый инструмент – покупка облигаций федерального займа, индексируемых на инфляцию (ОФЗ-Ин), отмечает Кочетков. Популярны и облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК), так как их доходность изменяется в зависимости от текущих ставок.

Тем, кто профессионально инвестирует в финансовые инструменты, подойдут фьючерсы и/или опционы, отмечает Юлия Афанасьева из «Финам».

Кочетков напомнил и об инвестировании в акции компаний с сильными экспортными позициями.

Можно также вкладываться в более рискованные финансовые активы, считает Владимир Евстифеев из Банка «Зенит» . По его мнению, менее консервативным инвесторам стоит задуматься о еврооблигациях наиболее стабильных развивающихся рынков, особенно с сырьевым характером экономики.