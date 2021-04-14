Списанию за долги не подлежат «продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на ежемесячный доход гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Инициатива предоставляет право гражданину РФ обратиться с заявлением в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.

Сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств.

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«Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новые полномочия банков

Порядок, предлагаемый законопроектом, наделяет банки дополнительными полномочиями, например, выяснением того, превышают ли доходы должника размер прожиточного минимума, в том числе с учетом возможных поступлений на счета в других банках, поступали ли иные денежные средства, в том числе наличные, должнику и так далее. Однако, отмечает комитет Госдумы по госстроительству , каких-либо четких механизмов для реализации этих полномочий банками и кредитными организациями законопроектом не предусмотрено.

Сейчас закон об исполнительном производстве предусматривает, что идентификацию денежных средств осуществляют лица, выплачивающие заработную плату или иные социальные платежи, а банки и иные кредитные организации лишь осуществляют их учет и отказывают в их взыскании по исполнительным документам.

Претензии и риски

Вместе с тем законопроект предлагается доработать ко второму чтению. Так, комитет Госдумы по госстроительству считает, что дополнение перечня платежей, на которые не распространяется иммунитет прожиточного минимума платежами об уплате административного штрафа или судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также об уплате задолженности, предусмотренной жилищным законодательством, законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами требует дополнительного обсуждения с точки зрения обоснованной социальной значимости и необходимости такого расширения.

С минимального дохода россиян не будут списывать долги. Рассмотреть и принять эту инициативу поручил президент России Владимир Путин

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«Принять в период весенней сессии [Госдумы] 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Подготовкой поправок займутся депутаты совместно с правительством страны.

По предложению Госдумы, взыскать не смогут лишь средства в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, пишет RT. Эта инициатива была представлена еще в 2017 году. Ее автор, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила, что с тех пор проект прорабатывался.

Законопроект о защите гарантированного минимального дохода должника от списания сохранит людям средства к существованию и позволит им найти выход из трудной жизненной ситуации. Об этом сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы, на котором соответствующий документ будет рассмотрен.

В прошлом году 1 июня вступил силу закон, запрещающий обращать взыскание и списывать со счетов целый ряд социальных выплат. В прошлом же году депутатами фракции была внесена поправка, запрещающая списывать за долги пособия на детей, которые президент предложил выплатить семьям с детьми в условиях коронавирусной инфекции, напомнил депутат. Тема остаётся достаточно актуальной, считает Исаев.

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«Сегодня в соответствии с требованиями Трудового кодекса, пенсионного законодательства запрещено списывать более 50 процентов зарплаты или пенсии. Но пенсия может быть на уровне прожиточного минимума, а зарплата в размере МРОТ или чуть выше, и списание 50 процентов будет означать, что человек остаётся без средств к существованию», — пояснил депутат.

Не решён вопрос по самозанятым и ИП — их средства могут быть списаны «подчистую», добавил он.

«Поэтому нами предложен законопроект, который защитит гарантированный минимальный доход людей от списания. Речь идёт о прожиточном минимуме трудоспособного человека, который устанавливается в соответствии с новым законодательством единый на всю страну, и в данном случае может быть сохранён на счету человека, обратившегося с соответствующим заявлением в службу судебных приставов», — отметил политик.

Гражданин, в отношении которого возбуждается исполнительное производство, по его словам, должен указать один счёт в одном банке, где ежемесячно не будут списываться средства эквивалентные прожиточному минимуму трудоспособного человека. А если у гражданина есть иждивенцы, находящиеся на его содержании, то не будет списываться большая сумма.

«Эти деньги позволят человеку прожить, найти выход из сложившейся трудной ситуации. Данная поправка соответствует обновлённой Конституции, где расширяется понятие социального государства, социальной защиты и смыслу Гражданского кодекса о том, что человек, если даже он должник, не должен оставаться без средств к существованию», — сказал Исаев.

Данный законопроект, по его словам, получил поддержку президента.

«Рассчитываем, что в весеннюю сессию он будет принят», — заключил депутат.

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение доходов заемщика к платежам по всем кредитам в месяц) за последний год выросло на 2,36 процентных пункта (п. п.), до 25,63% по данным на 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За последние полгода ПДН вырос на 0,52 п. п. (25,11% на 1 октября 2020 года).

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"Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время".

Однако региональная динамика закредитованности разнонаправленна, хотя в большей части регионов долговая нагрузка граждан выросла. Наиболее закредитованными регионами (наибольший ПДН) оказались Амурская (32,41%), Кировская (30,43%) области и Республика Коми (30%).

Наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы (22,11%) и Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) областей.

В бюро отмечают, что если сумма всех регулярных ежемесячных платежей заемщика по кредитам составляет более 40% от их среднемесячных доходов (тогда ПДН составляет более 40%), то ему необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом.

"Велика вероятность того, что он ляжет непосильным бременем на домохозяйство и существенно снизит качество жизни его членов. Если же ПДН составит 50 и более процентов - то стоит приготовиться к возможному отказу в кредите со стороны банка", - цитирует пресс-служба Викулина.