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В России сократили срок выдачи ИНН до одного дня

Секрет Фирмыиещё 6
2 часа назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила до одного дня срок выдачи идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при постановке на учёт. Воспользоваться услугой можно только через интернет. О нововведении 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства. Для получения ИНН в ускоренном порядке необходимо подать заявление через специальный сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учёт в налоговом органе в Российской Федерации». В таком случае пользователь получит приглашение посетить инспекцию для получения свидетельства на следующий день. При личном обращении по поводу постановки на учёт срок выдачи свидетельства составит не более пяти дней, уточнили в ФНС. С сентября 2020 года ИНН можно получить в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Пользователи могут скачать свидетельство, подписанное электронной подписью, в любое удобное время неограниченное количество раз. В августе 2018 года власти расширили возможности получения ИНН, распространив услугу на тех, у кого нет места жительства и имущества в России. Изменения затронули и иностранных граждан, у которых есть источники дохода на территории РФ. Не исключено, что уже в ближайшее время потребность в бумажных ИНН у россиян отпадёт. Как ранее стало известно, к концу 2021 года власти хотят запустить приложение «Госдоки», которое позволит заменить бумажные документы их электронными аналогами. В перечень вошли СНИЛС, ИНН, медицинский полис (ОМС) и водительское удостоверение. Российского паспорта в приложении не будет. Фото: nalog.ru Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .
В России сократили срок выдачи ИНН до одного дня
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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