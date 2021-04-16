В России сократили срок выдачи ИНН до одного дня

Федеральная налоговая служба
(ФНС) сократила до одного дня срок выдачи идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при постановке на учёт. Воспользоваться услугой можно только через интернет. О нововведении 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства. Для получения ИНН в ускоренном порядке необходимо подать заявление через специальный сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учёт в налоговом органе в Российской Федерации». В таком случае пользователь получит приглашение посетить инспекцию для получения свидетельства на следующий день. При личном обращении по поводу постановки на учёт срок выдачи свидетельства составит не более пяти дней, уточнили в ФНС. С сентября 2020 года ИНН можно получить в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Пользователи могут скачать свидетельство, подписанное электронной подписью, в любое удобное время неограниченное количество раз. В августе 2018 года власти расширили возможности получения ИНН, распространив услугу на тех, у кого нет места жительства и имущества в России. Изменения затронули и иностранных граждан, у которых есть источники дохода на территории РФ. Не исключено, что уже в ближайшее время потребность в бумажных ИНН у россиян отпадёт. Как ранее стало известно, к концу 2021 года власти хотят запустить приложение «Госдоки», которое позволит заменить бумажные документы их электронными аналогами. В перечень вошли СНИЛС, ИНН, медицинский полис (ОМС) и водительское удостоверение. Российского паспорта в приложении не будет. Фото: nalog.ru Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .