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Финансист объяснил, когда накопления растут, как снежный ком

Праймиещё 2
1 час назад
Понятие "сложный процент" чаще всего встречается в банках, когда речь заходит о депозитах. Иначе это называется "вклад с капитализацией" — проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно, но у вас есть опция оставлять их на вкладе, чтобы процентная ставка по нему начислялась с суммы вклада и накопленных процентов, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
Финансист объяснил, когда накопления растут, как снежный ком
Фото: ТАССТАСС
"В таких случаях банки обычно указывают ставку с учётом капитализации и без неё. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно", — отметил финансист.
В мире ценных бумаг капитализация процентов также возможна, иначе она называется "реинвестирование". То есть ваши купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями вы можете не выводить на банковский счёт, а опять покупать ценные бумаги, пояснил он.
Один из простых и популярных примеров — это паевый инвестиционный фонд (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически.
По словам аналитика, в закрытых ПИФах недвижимости доход от арендных платежей чаще выплачивают пайщикам, но и реинвестирование дохода также очень популярно, так как ПИФ не обязан платить налоги до момента своего окончания и инвестировать в его рамках очень выгодно.
"Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — заключил Аржанухин.
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