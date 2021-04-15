Финансист объяснил, когда накопления растут, как снежный ком

"В таких случаях банки обычно указывают ставку с учётом капитализации и без неё. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно", — отметил финансист.
"Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — заключил Аржанухин.