Финансист объяснил, когда накопления растут, как снежный ком

В мире ценных бумаг капитализация процентов также возможна, иначе она называется "реинвестирование". То есть ваши купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями вы можете не выводить на банковский счёт, а опять покупать ценные бумаги, пояснил он.