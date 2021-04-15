Россияне после "удаленки" продолжают обустраивать квартиры

При этом спрос россиян на товары для дома за год с начала пандемии всего вырос на 39%. По данным Lamoda, за все время пандемии наибольший всплеск интереса к товарам для домашнего уюта был зафиксирован в апреле 2020 года, когда продажи за месяц выросли на 70%, а максимальные суммы россияне потратили в преддверии Нового года и в феврале-марте 2021 года, когда покупали подарки для родных и друзей.