В Минтруде указали на перспективы восстановления рынка труда

Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным , будет выполнена, все регионы реализуют направленные на это программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда

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"Цель, которая поставлена президентом — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена. Во всех субъектах идёт реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений", — отметили в министерстве.

Говоря о том, какие регионы вызывают наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели, в Минтруде отметили, что это регионы, где из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Однако и в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.

Как отметили в министерстве, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне оказала положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах. С осени прошлого года численность безработных начала снижаться.