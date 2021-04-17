HeadHunter назвала вакансии с зарплатами от 500 тысяч рублей

Брокеры, стоматологи, директора в РФ могут получать зарплаты от 500 тысяч руб, всего с начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами, рассказали РИА Новости в службе исследований HeadHunter.

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Накануне директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук сообщил РИА Новости, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тысяч.

Как уточнили в HeadHunter, сегодня в России около 1 тысячи вакансий с зарплатой в 500 тысяч рублей. Всего с начала года таких предложений было 2,5 тысячи. Около половины (47%) из них — в Москве и Подмосковье, треть (33%) — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% — в Татарстане и Свердловской области. На все остальные регионы России пришлось лишь 8% таких вакансий.

"Космические" зарплаты чаще всего предлагают в таких профессиональных сферах, как "Продажи", "Строительство, недвижимость", "ИТ, интернет, телеком", "Консультирование" и "Высший менеджмент". При этом 8% предполагают работу в удаленном формате. В каждой десятой вакансии с зарплатой в 500 тысяч рублей среди требований указан английский язык.

В топ-10 вакансий с "космическими" зарплатами, открытых сейчас, значатся, например, место брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов), гендиректора международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей до вычета налогов), директора по развитию в рекламное агентство (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов).