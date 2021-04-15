Россияне продолжили скупать товары для дома

Спрос россиян на товары для дома остается высоким и после отмены ограничительных мер и возвращения работников в офисы после «удаленки». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования маркетплейса Lamoda.

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Как отмечается, с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на домашнюю одежду увеличился в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, на посуду — в 2,3 раза, а на постельное белье — в 1,5 раза. Также зафиксирован повышенный спрос на товары в категориях «Хранение вещей» и «Ароматы для дома» (+26%) и домашний декор (+31%).

Наибольший интерес к товарам для дома в это время в сравнении с концом марта-началом апреля 2020 года отмечен в Уфе (+103%), Самаре (+99%), Омске (+98%), Санкт-Петербурге (+80%) и Красноярске (+70%).

За год с начала пандемии спрос на товары для дома увеличился на 39%. В числе наиболее популярных товаров оказались полотенце, двуспальное постельное белье, подушка, органайзер для хранения, плед, аромадиффузор, кружка и коврик для ванной, говорится в обзоре аналитиков. В апреле 2020 года продажи этих товаров выросли на 70% в сравнении с мартом.

В Lamoda выяснили, что жители Красноярска больше всего потратили на данные товары: средний чек заказа оказался на 8% выше, чем в среднем по России. На второй строчке по данному показателю - Воронеж, на третьей — Москва. В топ-5 также вошли Челябинск и Ростов-на-Дону.