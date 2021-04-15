В чужом кармане: сколько зарабатывает модель

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

29-летняя Алина Ч. с детства мечтала о модельной карьере, после школы пыталась сотрудничать с несколькими московскими агентствами. Сейчас она - модель плюс-сайз и работает в сети магазинов женской одежды.

«В школе я была пухленькой, к восьмой классе весила 70 килограммов. К тому же быстро вымахала до 178 сантиметров. Я очень выделялась на фоне ровесниц, надо мной издевались, смеялись. Тогда-то я и решила похудеть, ушла в спорт с головой и сбросила 19 килограммов. В 17 лет пошла на первый кастинг, где мне сказали, что все супер, но попа немного полновата, надо скинуть еще. История повторилась в еще двух агентствах», - рассказывает Алина.

Позже Алина окончила факультет экономики и менеджмента, вышла замуж, родила ребенка и забыла о модельной карьере. После родов она весила 83 килограмма, начала сидеть на диетах, тренировалась «на износ», но затем узнала о бодипозитиве - концепции, призывающей принимать свое тело и тела других людей такими, какие они есть, без привязки к модельным стандартам.

«Я начала читать о том, как это движение развивается в Америке, увидела популярность американских моделей плюс-сайз и решила попытать счастья снова. Я сделала портфолио, нашла в Instagram несколько бутиков, которым нужны были девочки плюс-сайз для фотосъемки, отправила фото и один меня почти сразу пригласил», - говорит Алина.

Также она сотрудничала с агентством, искавшим моделей ее комплекции для показов, а сейчас устроилась в компанию, которой плюс-сайз модели нужны на постоянную работу.

В ее обязанности входит демонстрация моделей одежды на художественных советах, участие в рабочих примерках образцов для корректировки их конструкции, съемки в фотосессиях и видеороликах.

В вакансии, на которую она откликнулась, среди требований был указан размерный ряд от 48 до 62, рост от 172 до 178 сантиметров и наличие портфолио с фото и видео.

«Зарплату обещали от 40 000 до 90 000 рублей. В реальности может выходить и чуть меньше, и чуть больше, оклад у меня в размере МРОТ, а все остальное зависит от количества съемок и демонстраций. Я стараюсь брать такую нагрузку, чтобы меньше 50 тысяч не выходило», - отмечает Алина.

Четкого графика у Алины нет и это один из сложных рабочих моментов: съемки часто отменяются или, наоборот, срочно организуются (бывает, что задерживается коллекция или образцы приходится перешивать), но есть плюс - съемки проходят только в будние дни и в рабочее время. Еще один позитивный момент - скидка 40 процентов на одежду сети.

«В реальности девушки размера XS с ростом 175 - редкость, наконец-то производители начали это понимать. Я надеюсь, что выполняю и небольшую социальную миссию: может быть, другие девушки посмотрят на меня и перестанут стесняться своей фигуры, начнут позволять себе красивую одежду. У нас сложился стереотип, что одежда больших размеров - для женщин за 40, поэтому и делать ее надо, как «на тетушек», скучной», - подчеркивает Алина.

Алина живет вместе с мужем и дочерью. Рутинные платежи и покупки они стараются делить поровну: за продукты в магазинах платят по очереди, коммуналку оплачивает муж, а бытовую химию и «расходные материалы» покупает Алина.

Примерные траты Алины (в месяц):

На продукты - от 10 000 до 15 000 рублей

На дочь (книги, игрушки, одежда и обувь, уроки английского) - до 10 000 рублей

На салон красоты - до 10 000 рублей

На бытовые мелочи - 5 000 - 7 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/музеи) - 5 000 рублей