Россиянам рекомендовали забыть о пенсиях

Размер страховой пенсии в скором времени перестанет удовлетворять потребности людей, заявил директор по развитию негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник в эфире «Радио 1».
«Совсем без страховой пенсии мы не останемся, но она не компенсирует утраченный заработок после прекращения работы», - приводит слова Ключника News.ru.
По словам эксперта, число работающих граждан уменьшается, соответственно, уменьшаются отчисления в Пенсионный фонд
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«Это и из-за демографии, и из-за того, что часть людей трудятся как самозанятые, как индивидуальные предприниматели, которые не отчисляют деньги в ПФР», - пояснил Ключник.
По его словам, через несколько лет соотношение работающих граждан и пенсионеров составит один к одному, сейчас на одного пенсионера приходится два работающих человека.
В этой ситуации гражданам необходимо самим копить себе на пенсию и создавать себе пенсионную «подушку безопасности».
«Создавать любые долгосрочные накопления — и в негосударственных пенсионных фондах, и самозанятым в ПФР», - рекомендовал директор негосударственного пенсионного фонда.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ПФР напомнили, что россияне могут увеличить размер пенсии на 50%, отложив ее назначение на пять лет. Если обратиться за пенсией на 10 лет позже, выплата вырастет еще наполовину.