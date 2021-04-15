Россиянам рекомендовали забыть о пенсиях

Размер страховой пенсии в скором времени перестанет удовлетворять потребности людей, заявил директор по развитию негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник в эфире «Радио 1».

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«Совсем без страховой пенсии мы не останемся, но она не компенсирует утраченный заработок после прекращения работы», - приводит слова Ключника News.ru.

По словам эксперта, число работающих граждан уменьшается, соответственно, уменьшаются отчисления в Пенсионный фонд

«Это и из-за демографии, и из-за того, что часть людей трудятся как самозанятые, как индивидуальные предприниматели, которые не отчисляют деньги в ПФР», - пояснил Ключник.

По его словам, через несколько лет соотношение работающих граждан и пенсионеров составит один к одному, сейчас на одного пенсионера приходится два работающих человека.

В этой ситуации гражданам необходимо самим копить себе на пенсию и создавать себе пенсионную «подушку безопасности».

«Создавать любые долгосрочные накопления — и в негосударственных пенсионных фондах, и самозанятым в ПФР», - рекомендовал директор негосударственного пенсионного фонда.