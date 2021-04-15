Россиянин описал лишение квартиры за долги

Уфимец Богдан Демченко и трое его детей едва не лишились квартиры из-за просроченной ипотеки, пишет «Московский комсомолец»
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Демченко и его супруга Наталья взяли ипотеку на сумму чуть более трех миллионов рублей в 2017 году. Ежемесячный платеж составлял 25 тысяч рублей.
«На тот момент у меня и зарплата была хорошая, и должность. Наталья тоже хорошо зарабатывала в нефтяной компании, все было распланировано», - рассказал Богдан.
В 2019 году у Демченко на работе начались проблемы, стали задерживать зарплату, он ушел на другое производство с меньшей зарплатой.
Его жена тоже ушла со своей работы, не выдержав напряженного графика, из-за которого не оставалось времени на двоих детей.
Уже тогда семья стала иногда задерживать выплаты или вносить меньшую сумму, чем требовалось.
В начале 2020 года Наталья забеременела в третий раз. Осенью, через две недели после рождения дочери, Наталья оказалась в больнице: у нее поднялась температура и болел живот. В стационаре ей сделали анализ на COVID-19, тест оказался положительным.
После выписки женщина постоянно страдала болями в животе, постепенно ей становилось хуже, а 2 февраля она умерла.
Тогда же выяснилось, что банк подал на семью Демченко в суд из-за просрочек по ипотеке. Вдовец с тремя детьми едва не остался без единственного жилья.
История Богдана Демченко распространилась в соцсетях и СМИ. Его знакомые, а затем и незнакомые люди стали собирать деньги для погашения ипотеки.
Банк пошел на мировое соглашение и согласился пересмотреть условия дальнейшего кредитования. Богдан уже внес миллион рублей и благодаря поддержке людей собрал еще миллион.
«Сейчас собрали еще миллион, и деньги продолжают поступать. Я никогда не думал, что у нас столько добрых, сердечных людей. Сейчас у нас в процессе оформления наследственное дело (я был основным заемщиком по договору, а жена — созаемщиком), и после этого банк сделает новый договор. А пока мы договорились, что я буду ежемесячно вносить по 10 тысяч рублей. Осталось погасить один миллион 740 тысяч рублей», - рассказал Демченко.