Россиянин описал лишение квартиры за долги

Уфимец Богдан Демченко и трое его детей едва не лишились квартиры из-за просроченной ипотеки, пишет «Московский комсомолец»

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Демченко и его супруга Наталья взяли ипотеку на сумму чуть более трех миллионов рублей в 2017 году. Ежемесячный платеж составлял 25 тысяч рублей.

«На тот момент у меня и зарплата была хорошая, и должность. Наталья тоже хорошо зарабатывала в нефтяной компании, все было распланировано», - рассказал Богдан.

В 2019 году у Демченко на работе начались проблемы, стали задерживать зарплату, он ушел на другое производство с меньшей зарплатой.

Его жена тоже ушла со своей работы, не выдержав напряженного графика, из-за которого не оставалось времени на двоих детей.

Уже тогда семья стала иногда задерживать выплаты или вносить меньшую сумму, чем требовалось.

В начале 2020 года Наталья забеременела в третий раз. Осенью, через две недели после рождения дочери, Наталья оказалась в больнице: у нее поднялась температура и болел живот. В стационаре ей сделали анализ на COVID-19, тест оказался положительным.

После выписки женщина постоянно страдала болями в животе, постепенно ей становилось хуже, а 2 февраля она умерла.

Тогда же выяснилось, что банк подал на семью Демченко в суд из-за просрочек по ипотеке. Вдовец с тремя детьми едва не остался без единственного жилья.

История Богдана Демченко распространилась в соцсетях и СМИ. Его знакомые, а затем и незнакомые люди стали собирать деньги для погашения ипотеки.

Банк пошел на мировое соглашение и согласился пересмотреть условия дальнейшего кредитования. Богдан уже внес миллион рублей и благодаря поддержке людей собрал еще миллион.